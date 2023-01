Šimečka: Bol by som rád, keby vznikla normálna príčetná konzervatívna strana

"Kampaňovať sa nedá z Bruselu, kampaňovať budem na Slovensku. Už teraz som veľa prítomný na Slovensku. Postupne, ako sa budú blížiť voľby, budem tu viac.

V Európskom parlamente je bežné, že sú europoslanci aj podpredsedovia lídrami svojich strán. V momente, keby PS bolo úspešné vo voľbách, budem skladať mandát europoslanca, aj funkciu podpredsedu parlamentu," hovorí predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

"Čo sa týka Hlasu, náš postoj bol jasný už pred komunálnymi voľbami, kde naše predsedníctvo vylúčilo spoluprácu s Hlasom. A keď sa budú blížiť voľby, rovnako poctivo dáme našim voličom vedieť.

Teraz, keď ani nevieme, kedy tie voľby budú, sa mi zdá, že varíme len z prieskumov. Snáď nikomu nemusím vysvetľovať, že je to pre mňa ťažko predstaviteľné. Nehovoriac to, ako pôsobil Hlas pri obrannej dohody s USA, je to ťažko predstaviteľné," hovorí Šimčeka o tom, či by po voľbách spolupracovali so stranou Hlas.

Ako sa pozerá na rokovanie o predčasných voľbách? Podporí PS svojím jedným hlasom ústavné posilnenie volebného systému? Čo si myslia o vládnom návrhu pre páry rovnakého pohlavia? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom.