Jaroslav Naď: Za Hegerom stojí dosť veľa ľudí v OĽaNO

"Podľa mňa je ľudí dosť veľa. Cieľom nie je v tomto období trieštiť poslanecký klub, nemalo by to význam. V momente, keď bude jasné, či niečo vzniká a čo vzniká, bude legitímne sa opýtať poslaneckého klubu - kto chcete ísť s Igorom, kto chcete ísť s Edom," odpovedá minister obrany Jaroslav Naď na otázku, kto všetko je v OĽaNO v Hegerovej skupinke.

"Máte pravdu, že nemáme peniaze. Ale ja si myslím, že občania na Slovensku by bez problémov podporili cez crowdfunding jeden slušný projekt. Založili by sme transparentný účet a poprosili ľudí, aby nás podporili.

A áno, viacerí členovia by do toho museli dať aj nejaké svoje peniaze. Debatujeme s rôznymi ľuďmi o rôznych alternatívach a čoskoro sa rozhodneme," dodáva Naď k tomu, že ich nová strana s Eduardom Hegerom nebude mať peniaze.

"Nepodceňujte to, že Eduard Heger je premiér a veľa veľmi zaujímavých ľudí má záujem o spoluprácu s ním. S niektorými ešte hovoríme, ale niektorí nám to už potvrdili. Sú to silné mená, celoslovensky známe, nespochybniteľné mená.

Ja sa na to teším. Ak sa rozhodneme do toho projektu ísť, bude zaujímavý. Aj z politiky, aj mimo politiky. Sú to medzinárodne uznávaní odborníci, aj známi politici," komentuje Jaroslav Naď to, že strana potrebuje viac výrazných tvárí.

"Aj naďalej sú dve možnosti. Ak nebudem vidieť nejakú víziu nového subjektu, čomu budem môcť dôverovať alebo veriť, tak v politike skončím. Skončím určite, ak nebude nejaký nový subjekt, ktorému budem dôverovať, a ktorý bude garanciou slušnosti. Dokončím volebné obdobie a potom by som už neplánoval pokračovať v hnutí OĽaNO," dodáva Naď.

Kedy budú predčasné voľby? Aké sú argumenty na to, aby vláda bez väčšiny a dôvery vládla ďalších osem mesiacov? Ako bude vyzerať odchod Naďa a Hegera z OĽaNO? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom obrany za OĽaNO Jaroslavom Naďom.