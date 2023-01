Detský ombudsman Mikloško: Jednorodičovským rodinám treba výrazne pomôcť, klobúk dolu pred nimi

"Slovo neúplné rodiny sme nespomenuli. Naozaj sa ukázalo, že rodina je pre deti extrémne dôležitá. Svojich rodičov považujú za najbezpečnejšie osoby. My sme sa v rámci rodiny sústredili na to, ako to oni vnímajú. Ale je chyba, že sa to tak stalo.

My sme to jasne definovali. Nebol úmysel nejakým deťom poškodiť, naopak," hovorí detský komisár Jozef Mikloško o kritiku, že vo svojom prvom výskume akcentoval to, či sú deti z úplných alebo neúplných rodín.

"90 percent podnetov sú rodičovské rozchody a rozvody. Deti na to veľmi doplácajú. A potrebujeme prejsť od týchto podnetov k systému," dodáva komisár Mikloško.

Prečo výskum o deťoch prezentovali cez úplné a neúplné rodiny? Prečo sa deti najviac cítia ohrozené hladom? A bude sa komisár pre deti venovať deťom vo vylúčených komunitách? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s detským ombudsmanom Jozefom Mikloškom.