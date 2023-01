Tabery: Forma Babišových prejavov je veľmi podobná Ducemu

“Žijeme v pozoruhodnej dobe. Je fascinujúce, koľko ľudí prijalo od Andreja Babiša optiku, že tu je ten človek s poškvrnenou minulosťou, čo je Petr Pavel. Na sociálnych sieťach vidíte ľudí, ktorí píšu, že budú voliť Andreja Babiša, lebo nechcú bývalého komunistu na hrade.

Je naozaj fascinujúce, čo si človek v dnešnej dobe môže prečítať, počuť, ako sa dá ľahko vytvoriť umelý naratív," hovorí šéfredaktor týždenníku Respekt Erik Tabery o druhom kole prezidentských volieb v Česku.

"Andrej Babiš sa ukazuje ako Miloš Zeman na speede. Ešte viac našliapnutý do verejného priestoru. Miloš Zeman bol kompletne druhé obdobie vážne chorý človek. On síce zásadne ovplyvňoval dianie, ale len v nejakých konkrétnych momentoch.

Andrej Babiš je na vrchole sily, nemá žiadne zábrany, je to jeden z najbohatších ľudí, má jedno z najsilnejších hnutí v Česku. S najväčšou pravdepodobnosťou vyhrá ďalšie voľby. Takže v jednom bode sa môže stať, že bude prezident aj premiér. ANO je jeho hnutie.

To by bola unikátna situácia, s ktorou nemáme skúsenosť, a naraz sa bavíme takmer o zmene systému. Naraz by sme boli v situácii, že jeden človek bude mať obrovskú moc a tá republika bude jeho. V tomto sú tie voľby veľmi dôležité," dodáva Tabery.

Ako bude vyzerať dvojtýždňová kampaň pred druhým kolom prezidentských volieb? Čo za sebou zanecháva prezident Zeman? Ako by sa mal proti útokom Babiša brániť Petr Pavel? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šéfredaktorom Respektu Erikom Taberym.