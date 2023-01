Fulmek: Ježík by bol veľmi hrdý na to, kam sme to dotiahli z takých malých novín

"Demokracia funguje. Chodíme k voľbám a slobodne si vyberáme. Čiže, keď si slobodne vyberáme, tak je to v poriadku. To, že našej liberálno-intelektuálnej bubline sa nepáči, ako volí väčšia časť Slovenska, to je náš problém.

Asi nevieme komunikovať dostatočne zrozumiteľne obsahy, ktoré si myslíme, že sú dôležité, respektíve nie sú také dôležité pre ľudí, ktorí žijú bežné životy," hovorí vydavateľ a zakladateľ denníka SME Alexej Fulmek.

"Najväčší problém je vytvorenie si škatuľkovitého modelu, kto je dobrý, kto je zlý. Nechcem to zase banalizovať. V zásade novinársky mozog automaticky funguje tak, že sa snaží zbierať negatívne informácie na tých ľudí, ktorí sú zlí.

Čo inak nehovorím, že z médií, ale je to aj súčasť práce politikov, čo je tiež katastrofa. Že sa zbierajú kompromitujúce materiály na jednotlivých ľudí, aby boli vydierateľní. Toto všetko tvorí taký stredoeurópsky mix, ktorý asi nie je úplne v poriadku," dodáva Fulmek.

Ako vníma a vnímal odchod novinárov do Denníka N pred ôsmimi rokmi? Ako sú na tom slovenské médiá dnes? Čo považuje za najväčšie chyby, ktoré za 30 rokov v denníku SME urobil? A naopak, čo sa podľa neho za 30 rokov Slovensku podarilo? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s vydavateľom a zakladateľom denníka SME Alexejom Fulmekom.