Cipár z Beautiful Bratislava: Slavín za vojnu na Ukrajine nemôže. Mám ho rád

"Paradoxne najviac zachované interiéry sme našli v domoch, kde stále prebiehajú reštitučné spory. Alebo kde sú komplikované vlastnícke vzťahy a do toho domu nikto neinvestoval. Alebo sa čaká na to, kedy odtiaľ odídu poslední nájomníci, ktorí majú regulované nájomné.

Tieto domy sú najzachovalejšie. Na jednej strane je smutné, že chodíme okolo ruiny, a na druhej strane tam vyzerá všetko ako v roku 1904," hovorí Štefan Cipár, ktorý ukazuje ľuďom na svojom instagramovom profile krásy architektúry v Bratislave.

"Mám rád Slavín. To, že to pripomína viacerým socializmus alebo Sovietsky zväz, Rusko, vojnu, je jasná vec. Ale prirovnám to k mostu SNP - tá architektúra za to nemôže. Slavín nemôže za to, čo sa deje. Ak by sme ho zbúrali, nič sa nezmení. Mám pocit, že nikomu nepomôžeme, ani sa nikto nebude cítiť lepšie," dodáva Cipár.

Čo by povedal niekomu, kto si myslí, že Bratislava je škaredá? Ktoré miesta v Bratislave má najradšej? Ako sa vyhľadáva a fotí pôvodná dlažba v domoch v Bratislave? A mali komunisti lepší vzťah k umeniu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so Štefanom Cipárom z Beautiful Bratislava.