Šipoš: Ak väčšina nebude chcieť Matoviča za predsedu, nebude sa nasilu snažiť zvrátiť to

"Otázka je, čo to prinesie vo voľbách. Ak to vo finále vo voľbách prinesie niečo viac pre Slovensko, pre voliča. Bavíme sa o verzii, či to ublíži OĽaNO, a či tento projekt má nejakú šancu. Môže sa stať, že OĽaNO si obháji svoje čísla. Bolo by fajn mať ďalšieho koaličného partnera do ďalších volieb," hovorí o prípadnom odchode Eduarda Hegera a Jaroslava Naďa z OĽaNO poslanec Michal Šipoš.

"Igor Matovič nikdy nebol človek, ktorý bol prilepený k stoličke. Dokázal to pri premiérskom poste, aj pri poste ministra financií.

Ako poznám Igora Matoviča, ak by sa väčšina hnutia rozhodla, že nechce, aby bol predseda, určite nebude nasilu prijímať dvadsiatich členov, aby to zvrátil. To nie je jeho štýl," dodáva Šipoš k tomu, že podľa stanov predseda prijíma členov a Igor Matovič by si tak mohol v strane posilňovať pozíciu.

Ako to vyzerá momentálne v OĽaNO? Budú predčasné voľby? Sú Heger s Naďom na odchode? A kto má dosah na peniaze na účtoch OĽaNO? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom poslaneckého klubu OĽaNO Michalom Šipošom.