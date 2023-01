Kossárová z Tvoj Buddy: Kľúčové je, aby sa deti dostali čím skôr do rodiny

"Pracovníci daných centier robia, čo môžu. Síce počet detí v jednotlivých skupinách je menší, tvoria ich rôzne vekové kategórie. Nejde o dokonalý systém, avšak neviem, ktorá krajina ho má dokonalý.

Kľúčové je, aby sa deti dostali čo najskôr do rodiny, a práve my vypĺňame jednu dieru pre spomenutú vekovú kategóriu detí, ktoré už veľakrát ani nechcú ísť do rodiny, nakoľko si zažili veľa zmien. Rovnako je ťažšie nájsť pre staršie deti umiestnenie v rodine," hovorí zakladateľka dobrovoľníckeho programu Tvoj Buddy Lucia Kossárová.

"Ľudia, ktorých vyberieme, sú podľa mňa už veľmi trpezliví a empatickí, avšak aj cez to dokážu povedať, že sa im počas daných rokov zmenil život, napríklad, ak ide o preusporiadanie si hodnôt. Rovnako zvyknú hovoriť, že majú pocit, že ten vzťah im dáva viac než tomu dieťaťu, čo je pre nás dojímavé počuť," dodáva Kossárová.

Ako sa vyberajú dobrovoľníci do programu Tvoj Buddy? Ako táto myšlienka vlastne vznikla? A nie je to príliš veľký záväzok? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so zakladateľkou programu Tvoj Buddy Luciou Kossárovou.