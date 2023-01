Cifrová Ostrihoňová: Vytvárame tlak na matky, doháňame ich do veľmi nepríjemných stavov

''Dávame na matku tlak toho, že vychováva ďalších občanov. Ale zároveň chceme, aby bola aj šikovná aj pracovala. A aby aj robila niečo iné, ako sa len starala o dieťa, lebo potom je tá puťka. Je to spoločná aktivita, ktorá vie dohnať matky do veľmi nepríjemných stavov,'' hovorí moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová.



''Ja sama sa tam blížim. Vidím niektoré veci a hovorím si, že by som sa k nim mala vyjadriť alebo postaviť, lebo sa ma na to ľudia naozaj pýtajú. A poviem si, že nie. Lebo na to nemám energiu. Nemám energiu na ten hejt, na tú nenávisť, ktorá príde. A je to nie dobré," dodáva Veronika Cifrová Ostrihoňová na otázku, či zvažuje čo a kedy verejne komentovať.



Aký rozdiel zažila medzi pôrodom v Bratislave a Brne? Čo zažíva na sociálnych sieťach? Čo by ju presvedčilo, aby išla do politiky? Ako sa pozerá na zmenu v RTVS? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s moderátorkou Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou.