Hvorecký: Ten trápny koniec vlády by mala byť výzva na viac demokracie

"Keď každého označujete za fašistu, tak nakoniec fašistom nie je zdanlivo nikto. Keď sa pokúšate niektoré pojmy ako mafia aplikovať neustále na všetkých svojich nepriateľov, ktorí vás kritizujú, tak to stratí svoj skutočný význam. Je to veľký problém dnešného sveta.

Akoby to obrovské hromadenie informácií, ktoré neustále zažívame, ľudí miatlo. Máme čoraz rozvinutejšie technológie, ale naša psychika zostáva prakticky na úrovni lovcov a zberačov. Naše inštitúcie a cirkvi sú skoro ako v stredoveku. V spoločnosti vzniká nezdravý rozpor medzi tým, aké technológie máme a akí sme my ako ľudia," hovorí spisovateľ Michal Hvorecký.

"Nenaučili sme sa za tých 30 rokov samostatného Slovenska tolerovať iný názor a vnímať to, že niekto môže mať úplne iný životný štýl ako my a napriek tomu je plnohodnotným členom našej spoločnosti. Alebo že sme rozdielni, hádame sa, ale napriek tomu to môže byť pre niečo prospešné.

Podľa mňa je to základ toho, aby sme spolu vedeli debatovať, riešiť konflikty a posúvať sa dopredu. Naozaj môžeme začať od literatúry až po parlament. Takže pestrosť, ktorú máme, by nemala byť vnímaná negatívne. Mala by to byť veľká výhoda našej spoločnosti," dodáva Hvorecký.

Akú literatúru teraz číta? A akú ukrajinskú literatúru objavil? Máme krízu hodnôt? A ako si spomína na rozdelenie Československa? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so spisovateľom Michalom Hvoreckým.