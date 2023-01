Mazák: Spoločnosť je voči sudcom vysadená. Chápem, že nechcú vystupovať na verejnosti

"Spoločnosť je voči sudcom vysadená, vníma ich ako nedôveryhodných. V tomto období chápem zdržanlivosť sudcov aj to, že nechcú vystupovať na verejnosti. Všade, kde má justícia vysoký stupeň dôveryhodnosti a veľmi dobrú povesť, by takýto prípad nevzbudil osobitné emócie. Zobrali by to ako fakt. Tiež by tam sudca nevysvetľoval svoje rozhodnutie, pretože verejnosť by to od neho nevyžadovala. U nás to kvôli vysokému stupňu nedôvery otvára nové otázky. Sudca však musí zohľadniť len dve veci, ústavu a zákony," hovorí predseda súdnej rady Ján Mazák.



"Nesúhlasím s tým z jednoduchého dôvodu. Rozpätie medzi dolnou a hornou hranicou trestov je obrovsky otvorené. Sudca má možnosť ukladať veľmi nízke tresty, aj za dosť závažnú ekonomickú trestnú činnosť. Je na ňom ako to podľa jednotlivých odsekov zvolí. Netreba tlačiť na úpravu trestných sadzieb, hoci sa môžu analyzovať, ale treba analyzovať súdnu prax, ktorá by mala byť jednotná," hovorí o znižovaní trestných sadzieb Mazák.



Aká je spravodlivosť v Bratislave verzus na zvyšku Slovenska? Ako sa pozerá na nápad Borisa Kollára znižovať trestné sadzby za korupciu? Aká je teraz atmosféra v súdnictve? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom súdnej rady Jánom Mazákom.