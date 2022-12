Ukrajinka Ahafonova: Slováci sú super, negatívne nálady necítim

"Teraz je tu viac Ukrajincov, ale Slováci sú rovnako milí, ako keď som prišla v roku 2018. Podľa mňa Slováci sú milí. Sú lepší ako iní. Kamarátka, ktorá bývala aj v inej krajine aj tu, povedala, že Slováci sú lepší. Na sebe necítim žiadne negatívne reakcie. Slováci sú super," hovorí Liudmyla Ahafonova, ktorá na Slovensku žije a pracuje od roku 2018.

"Nie je to také ľahké, stále je to cudzí jazyk. Keď som prišla, rozumela som asi 50 percent, ale je to ťažké. Prvý rok som nevedela nič povedať, rozprávala som len po anglicky. Po pol roku už som vedela nejaké ľahšie vety, slová a až po roku som začala rozprávať," vysvetľuje Liudmyla Ahafonova, aké ťažké je prísť a zaradiť sa rovno do spoločnosti s cudzím jazykom.

Ako sa jej žije na Slovensku? Chce sa vrátiť na Ukrajinu? A čo jej najviac chýba? Sú Slováci prívetiví k utečencom z Ukrajiny? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Ukrajinkou, ktorá študovala a teraz pracuje na Slovensku, Liudmylou Ahafonovou.