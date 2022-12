Sulík: 76-tku som Hegerovi ponúkol, no naši poslanci nesúhlasili, tak som to uzavrel

“Túto tému som otvoril, je to pravda. Navrhol som to. A Heger povedal, že poďme sa o tom baviť. Následne som to otvoril u nás na klube a tam na tom nebola jednota a aj názory a pozície mojich poslaneckých kolegov sa príliš líšili.

Preto som povedal asi o dva dni neskôr premiérovi, že uzavrime túto debatu, lebo moji kolegovia to nechcú a tá téma je nateraz vybavená,” hovorí predseda SaS Richard Sulík o tom, či ponúkol premiérovi rokovanie o rekonštrukcii vlády aj s podporou ich strany.

“Môj osobný názor a moja predpoveď je, že pri predčasných voľbách v septembri budú všetci zúčastnení rovnako pomerne málo nespokojní. Lebo niektorí chcú voľby čím skôr, iní zasa neskôr, riadne voľby.

Pri predčasných voľbách je môj názor taký, ale neznamená to, že to bude SaS podporovať, že by pri termíne v septembri mohli byť všetci rovnako nespokojní,” dodáva Sulík k tomu, či a kedy budú predčasné voľby.

Čo bolo najťažšie vyrokovať na rozpočte? Čo hovorí na obvinenia Fica, že ho niekto vydiera? Aká bude budúcnosť RTVS bez koncesií? A ako bude vyzerať kampaň na budúci rok, v prípade, že by boli predčasné voľby? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom SaS Richardom Sulíkom.