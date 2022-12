Fialová: Na Slovensku sa politici nehanbia za to, že sú obmedzení

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

"Stereotypy – to je moja veľká téma. Verbálne stereotypy a ako veľmi nás definujú, ovplyvňujú, zraňujú a poškodzujú už vo veku, keď sa ešte vôbec nevieme brániť, pretože sa ešte len učíme reč a zároveň s rečou sa učíme o sebe myslieť v stereotypoch.

Vnucujú nám to dokonca naši najbližší, častokrát nevedomky. Lebo stereotypy vychádzajú z toho, že vlastne nerozmýšľame nad tým, čo rozprávame," hovorí herečka Zuzana Fialová.

"Neviem, kde sa to v nás usadilo, že nám má byť stále len dobre. Podľa mňa to tak vôbec nemá byť. Napríklad, mne je dnes od rána úplne naprd. Ale to sú proste veci, ktoré sú normálne. Že normálne je cítiť sa trochu v nepohode. A to sú výnimočné dni, keď sa človek cíti dobre,'' dodáva Fialová.

Ako napísala svoju hru Krása nebeská? Prečo to má podľa nej Generácia Z ťažšie? Ako zvláda podhodnotenie kultúry na Slovensku? Aké sú jej plány na rok 2023? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s herečkou Zuzanou Fialovou.