Vallo: Parlament urobil z Bratislavy jedno z najchudobnejších miest v Európe

"Minulotýždňové dvojdňové hlasovanie v parlamente uškodilo Bratislave viac, ako dvojročná covid kríza a vojna na Ukrajine dokopy. Urobili z Bratislavy jedno z najchudobnejších miest v Európe, za nami je možno už len Sofia," hovorí primátor Matúš Vallo a vysvetľuje, že niekoľkými zákonmi parlament zobral Bratislave zo dňa na deň desiatky miliónov eur z rozpočtu.

"V posledných mesiacoch zaznamenávame veľký útok na to, akým spôsobom sa rozhoduje o výstavbe v Bratislave. Najmä poslaneckými návrhmi z prostredia OĽaNO. Hrozí, že by Bratislava nemohla rozhodovať o výstavbe na svojom území.

Bojujeme o to, aby Bratislava nešla opačným trendom ako ostatné mestá, ktoré čoraz viac rozhodujú o svojom území. Sú to nevídané útoky, ktoré sú na to, aby mesto vedelo ovplyvňovať svoju fyzickú podstatu. Myslím, že vo finále sú za tým developeri," dodáva Vallo.

Ako bude vyzerať rozpočet hlavného mesta? Čo môže primátor robiť, keďže mu chýbajú desiatky miliónov eur? Ako sa pozerá na strašenie progresívnym liberálnym pučom? A oslovil ho už Mikuláš Dzurinda do svojej novej strany? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom.