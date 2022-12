Juríková zo Slovenskej sporiteľne: Niektorí ľudia rozporovali, či máme právo použiť hlas Jula Satinského

"Lucia Satinská dostáva otázky, že čo by Julo na to povedal. A od nej sme mali informáciu, že účinkoval aj v minulosti v reklame a sama spomínala, že pokiaľ by v nej nikdy neúčinkoval, tak by na komerčnú spoluprácu nekývla," hovorí riaditeľka Brand HUB-u Slovenskej sporiteľne Dáša Juríková o vianočnej kampani s Julom Satinským.

"Pri inováciách je to tak, že aj tá ceruzka môže pri neopatrnej manipulácii spôsobiť nesmierne závažné zranenie. A áno, je dôležité sa pri inovácii takéhoto charakteru zaoberať etickou a právnou rovinou. Firma, s ktorou sme spolupracovali, vyslovene vyžaduje súhlasy všetkých strán," dodáva Dáša Juríková.

"Umelá inteligencia, ten modul, sa učil najprv slovenčinu. Slovenčina nie je úplne jednoduchý jazyk, čo si budeme hovoriť. „Ô“ bola asi jedna z najťažších hlások.

Následne počúvala nahrávky hlasu Jula Satinského, boli to nahrávky z 90. rokov, a učila sa jeho charakter, jeho farbu hlasu. Na to sme hľadali herca, ktorý intonuje podobným spôsobom ako Julo Satinský," vysvetľuje Dáša Juríková.

Aké hranice si stanovila rodina Jula Satinského? Ako sa vyvíja reklama v oblasti bankovníctva? Bude mať kampaň s Julom Satinským pokračovanie? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľkou Brand HUB-u Slovenskej sporiteľne Dášou Juríkovou.