Šóth: Časť všeobecných lekárov odíde v januári do dôchodku, časť začne vyberať poplatky

“Keďže máme 40 percent lekárov 67-ročných a starších, tak od januára odídu do dôchodku. Druhý moment je február 2023, keď sa podpisujú dodatky so zdravotnými poisťovňami.

Keď tento dátum nebude, bude to ďalší moment na to, aby sme odišli,” hovorí prezident Asociácie súkromných lekárov Slovenska Marián Šóth o tom, čo by sa stalo, ak im vláda nedofinancuje ambulancie a nevyrovná rozdiely po zvyšovaní platov v nemocniciach.

“Určite budú poplatky. Musíme zabezpečiť naše podnikanie. Chceme zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre pacientov. Ak sa prvého februára nepodpíšu zmluvy, sú tri varianty.

Niektorí špecialisti v dobrej lokalite si môžu dovoliť situáciu riešiť tak, že vypovedia zmluvu všetkým zdravotným poisťovniam a budú fungovať, že si pacienti budú platiť všetky úkony. Druhá alternatíva je, že lekár neuzavrie zmluvu a bude sa snažiť ju uzavrieť.

Tým pádom si pacient zaplatí výkon, lieky a laboratórne vyšetrenia, a potom bude žiadať zdravotnú poisťovňu, aby mu to refundovala. Našou alternatívou bolo, ak nepríde k dofinancovaniu, aby sme pokračovali v zmluvnom vzťahu s poisťovňami. Ale pacient zaplatí nejaký manipulačný poplatok - jedno, dve či tri eurá. Ako bola kedysi dvadsaťkorunáčka,” dodáva Šóth.

Čo sa zmení pre pacienta od januára? Ako sú na tom ambulantní lekári? Prečo si mladí lekári nechcú otvárať ambulancie? A na čo potrebujú ambulancie 180 miliónov eur? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prezidentom Asociácie súkromných lekárov Slovenska Mariánom Šóthom.