Analytik Smatana: Sestry budú mať stále o 250 eur menej ako v Česku

"Ukázalo sa, že ministerstvo financií sa správa ako školský tyran. Poznáme to z typických amerických filmov, že to je taký chlapec, čo príliš veľa vyrástol a svoje komplexy si vybíja na ostatných a šikanuje ich.

Ministerstvo financií sa roky takto správalo a počúva len na rovnaký prístup - na vyhrážky, nátlak a na to, čo urobili odborári, a dopadlo to tak, že minister musel ustúpiť. Ministerstvo počúva len na rovnakú rétoriku ako oni - vyhrážky, podmienky, nôž pod krk," hovorí analytik Martin Smatana o vyjednávaniach vlády s lekármi.

"Stabilizačný príspevok pôvodne vznikol ako trucpodnik pri rokovaní lekárov. Medzičasom sa ale s lekármi dohodli a navýšila sa aj bonifikácia za odpracovanú prax aj ostatným, čiže všetci v princípe dostali viac. A tento stabilizačný príspevok ostal.

Je to taká menšia Matovičova atómovka, obzvlášť, keď sa pozrieme, komu to pôjde. Nie pre nových zamestnancov, ako to je v Českej republike, kde majú náborové príspevky, aby pritiahli zdravotníkov. Nerieši problém, že máme málo sestier. Je to len pre tých, čo to stihnú do 19. decembra.

O tri roky, keď uplynie táto doba, bude veľký prepad tej priemernej mzdy. Takže keď niekto príde na ministerstvo, o tri roky to bude musieť riešiť a skokovito dofinancovávať. Je to nesystémové riešenie, obzvlášť keď to nejde ambulantným lekárom a sestrám," kritizuje Smatana.

Ako sa pozerá na vyjednávanie lekárov s vládou? Čo sa zmení pre pacienta? A pomôže to zastabilizovať systém alebo aj prilákať nových ľudí? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s analytikom Martinom Smatanom.