Kyselica o Gorile: Penta to vie robiť, zahlcuje rôzne úrady podaniami

"Potešil som sa, je to viac menej také zadosťučinenie. Myslím si, že nahrávka pomôže, ale teraz ide o to, či bude použitá ako dôkaz alebo nie. Zrejme sa preukázala spojitosť tých transakcií," hovorí bývalý šéf tímu Gorila, dnes poslanec OĽaNO Lukáš Kyselica o vznesení obvinenia Jaroslavovi Haščákovi, Anne Bubeníkovej a Jirkovi Malchárkovi.

"Budem sa s ním rozprávať a odporučím mu ospravedlniť sa. Už len preto, že je to kolegyňa a nepatrí sa takto správať ani v súkromí ani na verejnosti," hovorí Kyselica o uniknutej vulgárnej SMS komunikácii ministra vnútra Mikulca s poslankyňou Romanou Tabák.

"Koalícia, ako sa vyskladá, tak sa vyskladá. Koalícia je taká. Aj teraz je nejako vyskladaná. Určite by som s ním šiel do koalície. Je to pravičiar, za tie roky sa naučil. To je všetko," odpovedá Kyselica na otázku, či aj po tom, čo vyšetroval financovanie SDKÚ a kauzu Gorila, by vedel spolupracovať s Mikulášom Dzurindom v politike.

Ako sa pozerá na argumenty Penty? Ako je možné, že SIS ani po zmene vlády nespolupracuje pri vyšetrovaní kauzy Gorila? Ako dopadne vyslovenie nedôvery vláde? A hrozí, že v parlamente prejdú trestné zákony Tomáša Tarabu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom OĽaNO a bývalým šéfom tímu Gorila Lukášom Kyselicom.