Šeliga: To, čo robí SaS, je hlúposť, ale nie je to žiadny progresívny puč

“Boli to mimoriadne náročné rokovania. Keď prišli tie vleky, s kolegami sme povedali, že nebudeme za vleky hlasovať. Potom sa vyjasnila otázka, že sa to týka všetkých športovísk. Povedal som, že dobre, ale musí tam byť aj gastro.

Od pána Matoviča som si vypočul všeličo, ale na konci dňa sme sa dohodli. Je tam predpoklad, že to bude pokračovať na trvalo. Je to aspoň niečo, lepšie ako nič, a máme prísľub, že keď bude výber dane stabilný, tak to bude natrvalo,” hovorí poslanec Za ľudí Juraj Šeliga.

“Otázka, pred ktorou logicky stojí pani prezidentka, je, či chce ísť do rizika, že najvyšší správny súd povie, že toto nie je dosť. Ale my sa nebavíme, že všetko alebo nič. Môže dostať aj iný trest, môže dostať napomenutie. Nie je v poriadku, ako sa generálny prokurátor správa, a myslím si, že pani prezidentka by mala byť v tomto aktívnejšia.

Ak vyčítame Žilinkovi prísny formalizmus, nedá sa pozerať na veci cez prísnu optiku, že takto je to napísané. Začal som s kolegami spisovať všetky tie veci, keď to uzavrieme, doručím to pani prezidentke, nech vidí, že v tomto mám iný názor ako ona a nech prehodnotí ten svoj," dodáva Šeliga.

Ako sa pozerá na rokovania o rozpočte? Formuje sa v parlamente nová skupina občianskej platformy poslancov OĽaNO a Za ľudí? Za čo by prezidentka mala podať disciplinárku na Maroša Žilinku? A čo je s právami LGBTI komunity a obmedzovaním alkoholu po nehode na Zochovej? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom Za ľudí Jurajom Šeligom.