Krajniak: Je to progresívny puč. Hlas, SaS a PS chcú inštalovať úradnícku vládu

“Ja si myslím, že toto je pokus o progresívny puč. Ako vymeniť vládu bez volieb, ale nie s tým, že by nasledovali predčasné voľby, čo by dávalo logiku. Ak si všímam vyjadrenia pána Sulíka a pani Kolíkovej, jedným z variantov je úradnícka vláda, ktorú by menovala pani prezidentka.

To by som považoval za progresívny podvod na voličoch a určite niečo také nepodporím. Nie je správne, keď progresívci nedokázali získať podporu vo voľbách, ani vo vláde a ani v parlamente, ale aj tak sa nevedia presadiť. Medzi progresívcov rátam väčšinu poslancov SaS, Progresívne Slovensko, Hlas.

Pani prezidentka je určite progresívna a jej prejav v parlamente určite k tomuto prispel. To, že o dva dni nasleduje návrh na odvolanie vlády zo strany Hlasu a SaS-ky, mi zapadá do pokusu o progresívny puč,” hovorí podpredseda Sme rodina a minister práce Milan Krajniak o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde Eduarda Hegera.

"Progresívny puč je to preto, lebo keby progresívne strany Hlas, SaS, PS získali väčšinu vo voľbách a ľudia by im dali hlas vo voľbách, nech zostavia vládu. Považujem za nesprávne, aby bola vláda bez volieb, progresívne orientovaná, inštalovaná týmto spôsobom. Myslím, že toto je cieľom poslancov, ktorí predložili návrh na vyslovenie nedôvery vláde," dodáva Krajniak.

Ako sa pozerá na rokovania s lekármi? V akom bode sú rokovania o rozpočte a v čom je ochotná Sme rodina ustúpiť? Naozaj Slovensko podporí Maďarsko a bude hlasovať proti stopnutiu eurofondov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom práce a podpredsedom Sme rodina Milanom Krajniakom.