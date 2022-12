Dekan medicíny Payer: Status Matoviča o korupčných lekároch ma neprekvapil

"Na rokovania s lekármi sa mi pozeralo smutne. Že to vôbec zašlo takto ďaleko, že sa išlo do výpovedí. A už keď sa do nich zašlo, je ešte smutnejšie, že sa to riešilo na poslednú chvíľu. Ja som to zažil pred jedenástimi rokmi. Presne to isté.

Rovnako sa to nechalo na posledné dni. A je to veľká škoda, lebo všetky kroky, ktoré sa prijímajú, nie sú tak dotiahnuté legislatívne a realizačne. Ale hádam sa to ešte vycizeluje neskôr," hovorí novozvolený dekan medicíny na UK a prednosta internej klinky v Ružinove Juraj Payer.

"Vo svete slušné lekárske fakulty nemajú také strašné počty študentov. Očakávať, že stále budeme prijímať extenzívne počty a budeme mať stále lepšiu výučbu, to je naivné. V Česku nemajú také vysoké počty študentov medicíny ako my. 500 študentov naviac je nereálne číslo," hovorí Juraj Payer o problémoch s nedostatkom lekárov na Slovensku.

Odľahlo mu, keď sa lekári s vládou dohodli? A čo hovorí na výroky Igora Matoviča o korupčných lekároch, ktorí vydierajú pacientov? A koľko nových študentov medicíny vie fakulta na Univerzite Komenského prijať? Kde sa budú učiť študenti, kým postavíme Rázsochy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s novozvoleným dekanom Fakulty medicíny na UK Jurajom Payerom.