Onkológ Korec: V rakovine sme najhorší v EÚ, NCZI zdržuje projekt, ktorý môže zachrániť životy

"Bežný človek od prvých príznakov po rozhodnutie o liečbe čaká v priemere 180 dní. Až do 6 mesiacov to trvá. A to je na tom hrozné, že pacient, ktorý príde v štádiu "operovateľný", sa za ten čas stane neoperovateľným. Liečba je vtedy nákladnejšia a menej úspešná. Okno sa zatvára, keď ešte je možnosť," hovorí onkológ Štefan Korec, ktorý je garantom projektu Onkoasist. Softvér má znížiť čakaciu dobu pre pacientov zo šiestich na dva mesiace, no zatiaľ stojí na NCZI, ktoré nevypísalo výberové konanie.

"V EÚ sme najhorší v úmrtiach na rakovinu a ešte stále sa nevieme pohnúť o krok ďalej. Od 30. júna, kedy nám projekt bol odsúhlasený aj s financovaním, do dnešného dňa, keď je koniec novembra, sa nepodarilo NCZI vypísať výberové konanie. Päť mesiacov je neúnosná doba, je to neprijateľné. Dôkazy na korupciu nemám, ale môžu tam byť aj takéto pohnútky," dodáva Korec.

Na čom teda stojí projekt NCZI? Prepadne nám osem miliónov eur? Má nejaké dôkazy o korupcii? A stihne sa to vypísať aspoň do konca roka, ako tvrdí premiér Heger? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s onkológom Štefanom Korecom.