Drucker: Kampaň Kusého bola veľmi drahá a s pochybným výsledkom

“Koalíciu si Rudolf Kusý tvoril sám. Nemám spoločné číslo, koľko stála kampaň Rudolfa Kusého. Bola to veľmi drahá kampaň a ukazuje sa, že to bola drahá kampaň s pochybným výsledkom,” hovorí predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker o kandidatúre obvineného Rudolfa Kusého.

“Od augusta som sa Mikulášom Dzurindom nehovoril. Má zmysel spájať strany, ktoré majú nejaké obsahové názorové jadro a vyznávajú demokratické hodnoty. Usilujme sa o to. Pokiaľ je Drucker prekážkou tohto, je to najmenší problém.

Niekedy som mal pocit, že sa pozerá na Druckera, že to je minister z čias Smeru. Na toto som pripravený. Nepodarilo sa nám do dnešného dňa sa viac integrovať a je na mieste rozprávať sa, či niekto iný nemá prevziať líderstvo, či už Alojz Hlina alebo Rado Baťo.

Takýchto menších hlasov, ktoré tu sú, je na scéne veľa a nemali by prepadnúť. A tu treba tie egá dávať bokom, ja som pripravený a hľadajme to, čo nás spája. Ale na to musíme byť viacerí,” hovorí Drucker o spájaní sa pod hlavičkou strany Mikuláša Dzurindu.

Ako sa vysporiadala strana s ich obvineným kandidátom Rudolfom Kusým? Cíti ako exminister zodpovednosť za stav zdravotníctva? A prečo Slovensko nie je schopné urobiť veľkú reformu zdravotníctva? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Dobrej voľby Tomášom Druckerom.