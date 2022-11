Županka Jurinová: Komunikačne to v OĽaNO nezvládame dobre, je mi to ľúto

"Som presvedčená, že sa stihne. Bol to veľmi náročný politický boj, som veľmi rada, že sa rozhodlo v prospech Martinskej nemocnice. A hovorím to najmä preto, že to bude nielen kvalitná nemocnica, ale hlavne vzdelávacie stredisko pre medikov,” vraví znovuzvolená županka Žilinského kraja Erika Jurinová ku kritike Mareka Krajčího z OĽaNO, že sa nemocnica nestihne postaviť.

“Komunikačne to nezvládame dobre. Ja to svojim hovorím, dostáva sa to tam, kde sa to má dostávať. Ale neplatí to len pre naše hnutie, ale aj pre iné politické strany.

Neviem, prečo sa rozhodli pre takúto formu komunikácie. Je mi to ľúto. Fakt neviem, čo mám k tomu iné povedať, nie je to môj spôsob komunikácie," odpovedá na otázku prečo hnutie OĽaNO tak vulgarizuje verejný diskurz.

Ako sa pozerá na politiku Igora Matoviča? Vyčítali jej voliči značku OĽaNO? Prečo platí drahých právnikov na župe? Ako sú na tom s výpoveďami lekárov v kraji? A prečo niektorí členovia OĽaNO tak vulgarizujú verejný priestor? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so župankou Žilinského kraja Erikou Jurinovou.

Výsledky regionálnych volieb 2022