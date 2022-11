Rybníček: Toto je vláda momentu, Slovensko sa Orbanizuje

"Táto vláda je jedna z najcentralistickejších vlád. Páči sa im rozhodovať z jedného miesta, rozhodovať o všetkom. Páči sa im, že o všetkom sa rozhoduje v parlamente.

Navyše drvivá väčšina poslancov obdivuje politiku vodcovstva. Orbánovskú politiku v Maďarsku. Majú pocit, že je to rýchle, nemusia s nikým diskutovať, len dávať pokyny a nezdržiavať sa diskusiou," hovorí predseda Únie miest a primátor Trenčína Richard Rybníček.

"Nazval by som ju, že je to vláda momentu. Vláda, ktorá nemá nejaký zásadný cieľ, ale má moc. A snaží sa moc využiť na okamžité a rýchle nápady. Množstvo poslancov parlamentu neprešlo väčšinovým volebným systémom, kde ľudia krúžukujú osobnosti, a nedostali sa do regionálnych parlamentov. Ukazuje sa, že ich ľudia nechcú, že im neveria," dodáva Rybníček.

Koľko peňazí chce nový pozmeňovák OĽaNO zobrať? Čo hovorí na slová Ondreja Luntera, že demokratické strany musia spolupracovať s Hlasom? Čo je najväčší problém pre samosprávy? A prečo sa k nim správa vláda nadradene? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Richardom Rybníčkom, predsedom Únie miest a primátorom Trenčína.