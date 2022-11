Zvolený župan Lunter: Do Hlasu, ani žiadnej inej strany, najbližšie štyri roky nevstúpim

“Nie je možné, že by som vstúpil do akejkoľvek strany. Najbližšie štyri roky to jednoducho neplánujem. Veľmi úprimne som odpovedal na otázku, či pôjdem do vysokej politiky.

Jedného dňa chcem pokračovať, a pokiaľ budem vidieť, že je to pokračovanie do Národnej rady, tak to urobím. Dnes nechcem špekulovať, ku komu vstúpim a ku komu nie, nebolo by to prospešné,” hovorí nový župan banskobystrického kraja Ondrej Lunter o tom, či pôjde do vysokej politiky.

“Pokiaľ táto vláda nedokáže dôveryhodne preukázať, že stojí na 76 demokratických mandátoch, tak si nezaslúži pokračovať. Zatiaľ to nedokázali, majú ešte nejaký čas, ale tá dôvera je veľmi nízka," dodáva Lunter.

Ako sa pozerá na zníženie dane pre vleky? Ako funguje spolupráca s Hlasom a dá sa to aplikovať aj na celonárodnú politiku? Prečo kritizuje reformu nemocníc? A koľko lekárov dalo výpoveď v ich kraji? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s novozvoleným županom banskobystrického kraja Ondrejom Lunterom.

Výsledky regionálnych volieb 2022