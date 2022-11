Kišš odchádza z ÚHP: Progresívne Slovensko potrebuje viac chlebových tém

"Progresívne Slovensko potrebuje viac chlebových tém. Tém, ktoré zlepšujú kvality života všetkým. To sa nijako nevylučuje s témami, ktoré sú dôležité pre menšiny alebo najslabších.

Je to s tým konzistentné. Ale musíme tie témy potiahnuť aj do problémov, ktoré trápia všetkých, väčšinu," hovorí Štefan Kišš, ktorý odchádza z postu riaditeľa Útvaru hodnoty za peniaze a vstupuje do politiky a do strany Progresívne Slovensko.

"Je to kombinácia politického zámeru a druhá časť, ktorá sa podceňuje v diskusii, je schopnosť. Podceňuje sa amaterizmus. Nerozumejú tomu, nie sú schopní zexekuovať komplexné riešenie. Dnes v štáte vieme analýzy vypočítať, ale zexekuovať ich manažérsky, je komplikovanejšie.

Minister je generálny manažér veľkej firmy. Ministerstvo financií má 700 ľudí. Je to veľká firma, veľký kolos, ktorý treba zmanažovať. Čo potrebujeme, je budovať inštitúcie," odpovedá Kišš na otázku, prečo pomerne jasné analýzy nedokázali viacerí ministri nikdy dostať do reality.

Prečo práve Progresívne Slovensko? Ako by sa strana mala dostať z bratislavskej na celoslovenskú? Prečo odchádza z ÚHP a aký signál to vydá ďalším analytikom, ktorí robia pre štát? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s odchádzajúcim riaditeľom ÚHP Štefanom Kiššom.