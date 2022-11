Valentovičová: Najviac by bývalým väzňom pomohlo, keby si zamestnávatelia nepýtali register trestov

"Netreba nad každým lámať palicu, pretože trestné činy sú rôznorodé. Sú tam rôzne typy odsúdených a určite je podstatná časť ľudí, ktorá si zaslúži našu podporu. Keby sa zmenil prístup spoločnosti, možno by sme neboli v takých vysokých číslach recidívy.

Možno, ak by bolo ešte viac sociálneho bezpečia, čo je veľmi dôležité po prepustení, aj v tom by sme mohli hľadať riešenia. Keď funguje nastavená sieť, percento recidívy je úplne iné, ako bežne," hovorí Zuzana Valentovičová, odborná garantka projektu Šanca na návrat, ktorý pomáha väzňom zaradiť sa späť do spoločnosti.

"Poviem z vlastnej praxe, že odsúdení to vnímajú už len pri obyčajnom záujme o zamestnanie. Častokrát si zamestnávatelia pýtajú odpis z registra trestov, tam už je prvá stigma. Sú organizácie alebo zamestnávatelia, ktorí ich automaticky vylúčia z radu uchádzačov. Myslím si, že to nie je správne. Sú pracovné pozície, kde to nie je také dôležité," dodáva Valentovičová.

Aké percento ľudí vo väzení je negramotných? Ako je to možné? A ako sa znižuje recidíva, ak väzni prejdú programom Šanca na návrat? Čo by mala spoločnosť zmeniť, aby ľuďom vychádzajúcim z väzenia pomohla? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so Zuzanou Valentovičovou, odbornou garantkou projektu Šanca na návrat.