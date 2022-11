Fotograf Greguš: Radšej nech ma ľadový medveď zožerie, než by som ho mal zastreliť

"Mali sme päť dní, keď sme nevedeli ani vyliezť z lode. Párkrát nám loď odfúklo do zálivu a museli sme ju ťahať naspäť, takže som musel skočiť do vody a ťahať ju späť. Bol to náročný päťdňový proces aj počas noci.

Potom nám zasa vietor odfúkol všetky kotvy. Veľakrát tam boli momenty, keď sme rozmýšľali, či vlastne prídeme naspäť domov," hovorí Martin Greguš, ktorý fotil ľadové medvede počas rozkvitnutej letnej Arktídy.

"Nechcem, aby si ľudia pozreli moje fotky a povedali si, medvede vyzerajú dobre, sú tučné, je teplo a je im dobre, nemusíme nič robiť. To vôbec tak nie je. Klimatická zmena a všetky tie problémy tam cítiť. Zbierame plasty, čistíme to tam.

Nie je to také, že tam bol ľad a teraz medvede trpia. Ony sa adaptujú. Ale v rámci toho, ako rýchlo sa musia adaptovať, je problém. Sú zvyknuté na presný kalendár - kedy je ľad a kedy nie je, a keď zrazu príde zmena a ľad príde o dva mesiace neskôr, je to ťažké.

Bohužiaľ tá zmena ide omnoho rýchlejšie, ako oni stíhajú dobehnúť. Neviem, čo s nimi bude. Dúfam, že spomalíme rýchlosť otepľovania a medvede budú mať dosť času," hovorí Greguš.

"Našli sme aj kýbeľ, asi taký veľký ako tento stôl. Vôbec neviem, odkiaľ to prišlo. Potom sme do toho zbierali konzervy, fľaše od oleja, iné plasty. To tam je. Veľmi veľa dreva, to je prekvapujúce.

Taká je Arktída, veľa stromov tam nie je. Odpad z lodí, z domov," vymenúva plasty, ktoré na odľahlej Arktíde zbierali medzi ľadovými medveďmi v divokej prírode.

Ako sa fotia ľadové medvede v rozkvitnutej Arktíde? Čo bolo najťažšie? Ako dlho vlastne fotograf čaká na takúto fotku? A ako točí na drony divoké zvieratá, tak aby sa nebáli? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s fotografom Martinom Gregušom.