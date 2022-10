Ako voliť v spojených voľbách 2022? Pozrite si videonávod

Volič môže hlasovať len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.



Po príchode do volebnej miestnosti sa treba preukázať okrskovej volebnej komisii predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.



Od volebnej komisie dostane štyri hlasovacie lístky. Jeden s menami kandidátov na primátora alebo starostu, druhý s kandidátmi za poslancov obecného alebo mestského zastupiteľstva. V Bratislave a Košiciach dostanú voliči o dva lístky naviac s kandidátmi do miestneho zastupiteľstva a na starostov v mestskej časti.



Ďalší lístok obsahuje kandidátov na poslancov župných zastupiteľstiev a napokon lístok s kandidátmi na predsedu samosprávnych krajov.



Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Spojené regionálne voľby 2022

Komunálne voľby 2022

Voľby do VÚC 2022 (župné voľby)

Volebný kalendár