Analytik ÚHP Marek: Zdravotné poisťovne zarábajú na chudobných Rómoch. Je to nemorálne

“My sme o tom preto aj písali. V analýze používame sterilnejší jazyk, ale áno, je tu morálny problém. Od systému by sme očakávali, že vidíme, že je tu komunita, ktorá má katastrofálne výsledky, vieme to na dátach ukázať, ideálne by rozdiel medzi tým, koľko ide na tých poistencov, a koľko tí pacienti spotrebujú, niekto by mal s tými dátami pracovať.

Určite nie je v poriadku stav, že títo poistenci vyzerajú ziskovo a snáď to ešte pár rokov vydrží,” hovorí analytik Útvaru Hodnota za peniaze Adam Marek o ich najnovšej analýze, ktorá ukázala, že zdravotné poisťovne zarábajú na prepoisťovaní najchudobnejších Rómov nekalými praktikami.

“Fakty sú dosť jednoznačné. Zdravotné výsledky sú strašné, na úrovni tretieho sveta, a tí poistenci sú pre zdravotné poistenie ziskoví,” dodáva Marek.

“Je potrebné, aby sa o tom hovorilo. Pred desiatimi rokmi sa hovorilo veľa o šmejdovských praktikách. Tiež časť ľudí bolo takých, že niekto niečo predal a druhý to nakúpil. Ale dôchodcovia kupovali hrnce za tisíc eur, a bolo to potenciálne zlyhanie spoločnosti. A zregulovalo sa to a dá sa to pohnúť.

Dúfam, že toto je druhá taká oblasť, že sa vieme posunúť. Treba o tom hovoriť, bude to väčšia hanba ako dnes, viac ľudí to bude chápať a pomôžeme si,” uzatvára tému Adam Marek.

Ako na to ÚHP prišlo? Ktoré poisťovne takto zneužívajú Rómov v najchudobnejších osadách? Čo s tým bude štát robiť? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s analytikom ÚHP Adamom Marekom.