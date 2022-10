Viskupič: Toto je nafúknutý, populistický, predvolebný rozpočet Igora Matoviča

"Je možné sanovať pomoc podnikom v budúcom roku aj bez prijatého rozpočtu. Ale naším cieľom nie je rozpočtové provizórium naveky. Naším cieľom je prijať rozumný rozpočet, rozpočet, ktorý viac pomáha ako škodí. Rozpočet s rozumným deficitom," hovorí predseda finančného výboru a poslanec za SaS Marián Viskupič o rokovaniach o rozpočte.

"Toto je nafúknutý, populistický, predvolebný rozpočet, ktorý má veľa miliárd nerozdelených. Sú to potenciálne jadrové bomby Igora Matoviča. Ak by sme mali štandardného ministra financií, ktorý dodržiava zákon a správa sa rozumne... Ale my máme ministra financií, akého máme. Toto je ten problém," dodáva Viskupič s tým, že ich zatiaľ na rokovanie nikto z koalície nepozval.

Kde by SaS chcela vidieť úspory v rozpočte? Nie je už teraz jasné, že ten rozpočet nepodporia? A nebolo by lepšie, keby tvrdo rokovali a snažili sa rozpočet pripomienkovať? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom finančného výboru a poslancom za SaS Mariánom Viskupičom.