Drlička: Nekompetentnosť je pre politiku príznačná. Vládnu nám obyčajní ľudia

“OĽaNO som nevolil ani nebudem voliť. Vládnu nám obyčajní ľudia stranou, ktorá vyhrala voľby. V divadle pracujú neobyčajní ľudia a sú to mimoriadne talentovaní ľudia. Považujem kolegov za neobyčajných a každý, kto chodí na naše predstavenia, má túžbu po reflexii a kultivovaní sa. Myslel som to metaforicky, ale aj doslovne," hovorí odchádzajúci riaditeľ SND Matej Drlička.

"Odchádza celý tím, ktorý stratil motiváciu ďalej pracovať. K dnešnému dňu neexistuje plán B. K dnešnému dňu neexistuje štatutár, ktorý by to chcel zobrať. A ak sa nezoženie, štatutárkou zo zákona bude pani ministerka.

Nemôžem ignorovať názor kolegov, ktorí včera stáli vo foyer. Ak zamestnanci a odborná verejnosť chcú, aby sme pokračovali, myslím si, že musíme pokračovať aspoň nejaký minimálny čas, aby sme to dotiahli. Ak ministerka prehodnotí svoje rozhodnutie, bez akýchkoľvek emócií budeme pokračovať ďalej," dodáva Drlička pri otázke, či by bol ochotný zostať, ak by ministerka Milanová zmenila názor.

"To, čo mám robiť, mi diktujú poslanci, ktorí nikdy v živote nezorganizovali ani maturitný večierok? Možno som niekedy pôsobil arogantne v komunikácii s niektorými poslancami. Ale keď niekto, kto netuší, čo hovorí, mi hovorí, čo mám robiť, neviem ovládať mimiku tváre a možno som pôsobil arogantne.

Toto je možno pre mňa na konci dňa lekcia, že sa mám naučiť inak tváriť a byť pokornejší k ľuďom, ktorí netušia, čo hovoria. Nekompetentnosť je prosto príznačná pre politiku," hovorí Matej Drlička.

Prečo podal demisiu? Aký tlak cítil na svoje odvolanie? A prečo politikom uľahčil svoje odvolanie? Čo bude teraz s rozbehnutými zmenami v SND? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s odchádzajúcim riaditeľom SND Matejom Drličkom.