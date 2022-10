Andrejuvová z OĽaNO: Registrované partnerstvá sú v EÚ len 30 rokov. Nevieme, či to je najlepšie pre rodinu

"Na ľudí sa nedívam na základe takýchto delení. Rozumiem tomu, ale takto sa na ľudí nedívam. Aj keď v parlamente presadzujem zákony, robím to pre celú krajinu. Nerozmýšľam nad tým v takých intenciách, ako hovoríte. Hovoriť o OĽaNO a o menšinách?

My máme v klube aj Maďarov, Rómov aj Rusínov. Tých ľudí beriem takých, akí sú. Hlásia sa k nejakej komunite, ja ich mám rada takých, akí sú," hovorí poslankyňa za OĽaNO Anna Andrejuvová o tom, prečo ich strana nepodporila partnerské spolužitie, ktoré by uľahčilo život párom rovnakého pohlavia.

"Niektoré práva sú. To, že ich nevyužívajú súdy, alebo že si to nezariadia cez notársku zápisnicu, je na ich rozhodnutí. Dnes to do veľkej miery možné je," dodáva poslankyňa Andrejuvová.

"Iste chápete, že ak poviem, že som konzervatívny typ človeka, tak premýšľam o veciach, ktoré sa majú zmeniť. A keď stáročia funguje nejaká vec, tak sa snaží z nej poučiť a ďalej ju podporovať a poprípade zmeniť.

Manželstvá rovnakého pohlavia máme v Európskej únii maximálne 30 rokov. Adopcie ešte kratšie. Iste chápete, že keď niečo trvá 30 rokov, to nie je ešte dĺžka, keď môžeme vedieť, čo je pre rodinu najlepšie," odpovedá poslankyňa na otázku, prečo by nehlasovala za registrované partnerstvá.

Aký návrh pre LGTBI+ ľudí by podporila? Prečo nehlasovali za partnerské spolužitie, keď je to len základné minimum? Prečo predkladá zákon Igora Matoviča o registračnej pokladnici?

A ako by našla spôsob, ako môžu na Slovensku žiť liberáli aj konzervatívci? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslankyňou za OĽaNO a predsedníčkou mandátového a imunitného výboru Annou Andrejuvovou.