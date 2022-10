Diskusia: Má vláda jasno vo svojej energetickej politike?

Minister hospodárstva Karel Hirman, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha, generálny riaditeľ Slovalca Milan Veselý a koordinátorka Klimatickej koalície Lucia Szabová boli hosťami Evy Frantovej v diskusii denníka SME na tému: Má vláda jasno vo svojej energetickej politike?

V diskusii sú odpovede aj na tieto otázky:

Informuje slovenská vláda ľudí a podnikateľov dostatočne dopredu a jasne o svojich zámeroch a rieši vôbec ich situáciu dostatočne včas v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami?

Ako sme pripravení na zvyšovanie cien? Plošné dotácie vs. cielená pomoc – čo nakoniec vyhrá a do akej miery to dokáže zmierniť dopady energetickej krízy. Na čo sa pripraviť v prípade elektriny a na čo v prípade plynu?

Kto sú základní hráči v slovenskej energetike a ako sa môže tento trh meniť? Pripadá do úvahy znárodňovanie veľkých firiem, ako sa to deje v Nemecku či Francúzsku, a bolo by takéto rozhodnutie vo verejnom záujme?

Má Slovensko jasný plán úspor, čo sa týka domácností, ale aj verejných inštitúcií, ktorým chce dosiahnuť úsporu 15 percent?

Sme krajina s modernou energetickou politikou a aké máme dlhodobé vízie? Ako veľmi sme závislí na odberoch zo zahraničia a na koľko a kde vieme byť samostatní? Čo na tom zmení otvorenie 3. a dostavba 4. bloku Mochoviec?