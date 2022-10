Psychiatrička Matisová: Transrodoví ľudia riešia lásku, heterosexuáli, ako to robia

"Politici prispievajú k beznádeji. K pocitu, že buď idem s tým bojovať a zaktivizujem sa, alebo utečiem z krajiny. Rétorika politikov je taká, že veď choďte. Čo tu budete," hovorí psychiatrička Mária Matisová, ktorá má veľa queer pacientov a rieši s nimi množstvo tém.

"Coming outy sú naozaj veľmi búrlivé. Exorcistov volajú najmä veriaci. Alebo, ako sa to teraz moderne hovorí, spôsobom života kresťania. Rodičovská láska by mala byť bezvýhradná, nekonečná. Mám veľa queer pacientov a zrazu je rodičovská láska preexpirovaná. Či je to tlakom okolia? Vierou? Ale týka sa to aj ateistov.

Nemám na to jednoznačnú odpoveď. Preventívne sa pobalia. A v poslednom čase som sa stretla až s takým obrovským strachom, že pacient samotný to nedokáže povedať a prosí nás ako odborníkov. Teda svojho terapeuta alebo psychiatra, aby to rodičom oznámil. Tam je ten strach taký veľký, že to nevedia ani vysloviť. Že mami, oci, som gej, som lesba," dodáva Matisová.

"Verejný coming out sa nedá žiadať od nikoho. Jedna z najhorších vecí, čo môžete urobiť, je niekoho vyoutovať bez jeho súhlasu. Od nikoho známeho to nevyžadujem. Samozrejme, že komunite by to pomohlo, ale tí ľudia sa teraz cítia v ohrození. Tie celebrity vedia, že by sa to malo, ale neviem, či niekto naberie odvahu. A strašne si vážim tých, ktorí to urobili," hovorí psychiatrička Mária Matisová.

Aké ťažké je urobiť coming out? Ako politici prispievajú k strachu, ktorý prežívajú queer ľudia? Aké ťažké je žiť v permanentnom strachu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s psychiatričkou Máriou Matisovou.