Moderátor Iliev: Na čo čakajú politici? Kým nás zabijú viacerých?

"Moju výzvu politici nepochopili. Mrzí ma to. Čakal som iný postoj, radšej keby boli ticho všetci. A nie, že sa teraz začali všetci priznávať, že sú hetero. Milan Kuriak, Igor Matovič, Monika Beňová.

Ja som ich o to nežiadal, ani to nebolo k nim. Neviem, na čo sa vôbec ozvali a zakomponovali sa do toho," hovorí moderátor TA3 Rasťo Iliev po tom, čo cez víkend v živom vysielaní urobil verejný coming out a povedal, že je gej. Zároveň verejne vyzval politikov, hercov aj spevákov, aby sa ostatní neskrývali a pridali sa k nemu.

“Ľudia by boli šokovaní, koľko je medzi nami gejov a lesieb, v politike, na vrcholových pozíciách. To by ma zaujímalo, čo by na to povedali všetky fanúšičky,” dodáva Iliev.

Aké mal reakcie na svoj coming out? Je správne od ľudí žiadať, aby sa tiež vyoutovali? A čo hovorí na reakcie politikov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s moderátorom TA3 Rasťom Ilievom.