Klus: Žiadne umiernené krídlo nevediem, zatiaľ viem len o sebe. Takže skôr krídelko

"Ak by sa nám podarilo konštruktívne udržať vládu až do jesene budúceho roku, tak myslím, že by to dávalo lepšie perspektívy. Zoberte si, čo všetko sa môže zmeniť. Možno skončí vojna na Ukrajin, možno bude o mnoho lepšia atmosféra. Som si takmer istý, že ak by sme túto vládu položili a voľby by boli na konci zimy, tak by to bola veľmi vážna situácia," hovorí Martin Klus z SaS, ktorý by chcel voľnú kartu na hlasovanie, inak zváži zo strany odchod.



"V situácii ak by sme mali rozpočtové provizórium a nebola by voľa pokračovať, tak v takom prípade asi nemá zmysel držať niečo, čo je v klinickej smrti. Ak takáto atmosféra bude v národnej rade, tak viem si predstaviť, že zmením svoj názor a za predčasné voľby by som hlasoval," dodáva Klus.



V akých hlasovaniach chce voľnú kartu? Odišiel by do iného klubu? A ako sa pozerá na to, že ho Igor Matovič používa v boji proti Richardovi Sulíkovi? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom za SaS Martinom Klusom.