Naď: Prečo by za náš rozpočet nemohol hlasovať Kotleba?

"Nikdy nebudem súhlasiť s tým, aby sme za pomoci kohokoľvek znižovali štandard ochrany ľudských práv. Aby sme urobili nejaké opatrenia, ako zákaz vyvesovania dúhových zástav. To neznamená, že ak sa dohodneme s Tarabom, že podporí štátny rozpočet, tak s ním budeme hlasovať za veci, kde sa môže prejavovať jeho extrémistické nastavenie.

Prečo by za náš rozpočet nemohol hlasovať aj Kotleba? Za koľko zákonov, ktoré táto vláda urobila, hlasoval aj Kotleba?" hovorí minister obrany a člen predsedníctva OĽaNO Jaroslav Naď.

"Určite nebudem hlasovať za predčasné voľby. Ak by sa schyľovalo k hlasovaniu o predčasných voľbách, za seba poviem, že radšej by som sa vrátil do Národnej rady a hlasoval proti. Môj náhradník je Juraj Gyimesi," dodáva Naď.

Ako eskaluje vojna na Ukrajine? Kam až konflikt môže zájsť? Prečo sa už týždne nevyjadruje k domácej politike? A ako sa pozerá na nefunkčný parlament? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom obrany za OĽaNO Jaroslavom Naďom.