Polovková z Post Bellum: Aj holokaust sa začal slovami, politici by mali vážiť slová o fašistoch a Židoch

"Pri ĽSNS a Republike to chyba nie je. Sú to pravicoví extrémisti, ktorí sa odvolávajú na obdobie slovenskej ľudáckej republiky, používajú pozdravy, adorujú toto obdobie, aj keď Jozef Tiso bol právoplatne odsúdený.

V tomto prípade je úplne adekvátne, keď sa hovorí, že táto strana, títo politici nadväzujú na obdobie druhej svetovej vojny, adorujú to obdobie a dávajú ho do popredia. V tomto prípade to nie je novinárska skratka, ale je to termín, ktorý je adekvátny," hovorí riaditeľka organizácie Post Bellum Sandra Polovková o výrokoch politikov o fašistoch medzi politikmi.

"Slová sú veľmi podstatné. Ak sa rozprávame aj o tom, čo sa stalo počas druhej svetovej vojny, tak sa to začalo slovom. Oto Šimko, preživší holokaustu a partizán, hovorí, že holokaust sa nezačal v plynových komorách.

Holokaust sa začal, keď židovské deti presádzali v laviciach. Začína sa to slovom, a keď nebudeme ochraňovať slovo, ktoré má veľkú moc, tak to môže dopadnúť tragicky. Treba na to poukazovať," dodáva Polovková.

Píšu novinári ako za Hitlera? Kto je to vlastne fašista? A prečo politici s takou ľahkosťou šermujú týmito pojmami? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľkou Post Bellum Sandrou Polovkovou.