Šipoš z OĽaNO: Odkedy je tu Hirman, spím lepšie, ako keď mal energetickú krízu v rukách Sulík

"Je mi ľúto, že Sme rodina zahlasovala za. Na druhej strane majú ťažké srdce na orgány činné v trestnom konaní. Neberiem za relevantnú vec, že otvorili, pre mňa osobne, bezvýznamnú schôdzu," hovorí predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš o tom, že ich koaličný partner hlasoval za opozičnú mimoriadnu schôdzu parlamentu.

"Súhlasím s tým, čo hovoril v danej chvíli Igor Matovič. Na Slovensku je veľa šikovných žien, a bolo by trápne, keby sme si mysleli, že máme len jednu jedinú kandidátku na prezidentku.

Hovoril, že máme na Slovensku 100-tisíc ďalších šikovných žien, ktoré by zvládli byť prezidentkou Slovenskej republiky. A podľa mňa aj pani prezidentka by to uznala," hovorí Šipoš o výrokoch Matoviča v pléne o prezidentke a o tom prečo im sám tlieskal.

"Na koaličnej rade sme sa o tom rozprávali, padlo viacero návrhov. Je viac vecí, ktoré by sme mohli zmeniť, či je to reklama na alkohol, obmedzenie miest predaja alkoholu. O dani na alkohol sme hovorili ešte pred touto nešťastnou nehodou. Mám pocit, že na Slovensku máme trocha inú kultúru a inú históriu pitia.

Na koaličnej rade sme sa dohodli, že každý, kto má dobrý nápad a myšlienku, to má dať na papier. Bude tam koordinácia ministerstiev, aby prišli s návrhmi. Ak si oni sadnú s odborníkmi, prídu s návrhmi, príde to na koaličnú radu, do parlamentu, pôjdeme do toho," odpovedá Šipoš na otázku, čo chcú robiť s opitými vodičmi na Slovensku.

Prečo kritizujú dokola SaS, no pri Sme rodina mlčia? Čo sa deje v OĽaNO, a prečo tam vznikla nová platforma poslancov? Rozpadá sa im opäť klub? Mal by premiér spojiť hlasovanie o rozpočte s vyslovením dôvery vláde? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom poslaneckého klubu OĽaNO Michalom Šipošom.