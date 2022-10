Sulík: Šeliga môže hľadať kľučky, ale realita je, že tu vznikla koalícia s fašistami

"Sú to omáčky. Toto je vyslovene dymová clona a jednoznačne to nie je pravda. Rokovania neprebiehajú. Mali sme jedno rokovanie, kde Igor Matovič nebol prítomný, kde sme si v kľude a normálne vymenili postoje a naše požiadavky. A ja som si potom z médií vypočul, že nebudem robiť premiéra. A potom už nebolo nič viac.

Potom šli rokovať s fašistami a včera sme sa dozvedeli výsledok. Nebol odvolaný vďaka fašistom, aj im prešli nejaké zákony. Tam rokovania prebiehali oveľa intenzívnejšie a evidentne úspešnejšie," hovorí Richard Sulík na to, že OĽaNO včera opäť tvrdilo, že ich partner na rokovanie v opozícii je stále SaS.

"Myslím si, že podporíme. Nemáme ešte dohodu na klube, ja to určite podporiť chcem. Jednota klubu mi je ale dôležitejšia. Ak mi povie 15 poslancov z 21 nerobme to, tak to nebudem silou mocou pretláčať. Ale už sme hlasovali aj v prvom čítaní, tak by sme to mali dotiahnuť.

Je správne, ak parlament má možnosť sa rozpustiť. Budeme prezentovať jeden pozmeňovací návrh Márie Kolíkovej, ak prejde, budeme za ten zákon hlasovať," dodáva k tomu, či SaS podporí zákon o predčasných voľbách z dielne Sme rodina.

"Neviem, kde sa vzalo slovo nateraz, ale ja som sa ho to pýtal. Povedal, že je to vybavené. Nechce ísť vôbec do politiky. A rozumiem mu v tom, že je to pre neho príliš veľa bahna, keď sa tak pozrie na niektorých predstaviteľov politickej scény.

Odmietol to, ale zachoval sa korektne. Povedal, že nepôjde vôbec do politiky a neuvidíme ho na žiadnej inej kandidátke a je to vybavené," vysvetľuje Sulík rozhodnutie Ivana Korčoka neprijať pozíciu lídra kandidátky.

Ako sa pozerá na súčasný parlament po rokoch, čo mal poslaneckú pauzu? Prečo Ivan Korčok nejde do politiky? Podporí SaS rozpočet? A rokuje s nimi niekto z koalície? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom SaS Richardom Sulíkom.