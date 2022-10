Kutlíková: Zdrogovaný vodič, ktorý zabil sestru s manželom, o mesiac šoféroval znova

"Matovičove slová ma intenzívne dvihli zo stoličky, ale aj výroky viacerých politikov. Myslím si, že aj po tej nehode je fajn vyjadriť sa, že nechajme si inkubačnú dobu, žialime, a potom sa prídeme bombasticky tváriť, že ich ideme spasiť.

Toto vo mne tak naštartovalo reakciu, že ako vyzeral náš prípad. Toto keď niekomu teraz sľúbite, znie to nereálne a aj tak to tej rodine nepomôže. Ak už máme túto medializáciu, poďme to využiť na systémové riešenia.

Poďme to využiť na osvetu, že alkohol a drogy za volantom sú absolútne nie," hovorí Andrea Kutlíková, ktorej pri dopravnej nehode zahynula sestra aj s manželom a vodičovi zistili pervitín v krvi aj v moči.

"Dokonca som aj v sebe riešila, že vo mne nebola priorita, že čakám, kým bude sedieť, a budem spokojná. Ale nech sa to koná tak, aby sa tie veci už neopakovali.

Mala som beznádejný pocit nečinnosti, keď som vedela, že nám sa to ťahá, trvá to dva roky, a ten vodič môže byť kedykoľvek na ceste. A on napriek odobratému vodičskému preukazu opäť o mesiac znova šoféroval pod vplyvom," dodáva Kutlíková, ktorá si sestrinho synčeka, ktorý nehodu prežil, adoptovala.

"Toto je situácia, ktorú si veľa ľudí neuvedomuje, ale celý proces bude pre rodiny veľmi finančne náročný. My máme pro bono právnikov, ktorí nás chcú zastupovať. Ale keď si predstavíme rodinu, kde sa o osirelé dieťa stará stará mama, dva roky sa to ťahá a keď sa domáhate svojich nárokov, všetko niečo stojí. Každý úkon.

Takisto, keď nie je ukončené trestné konanie, dedičské konanie. Všetky náklady dovtedy platíte sami. A predstavme si rodinu, ktorá nemá flexibilnú prácu ako ja. Okrem toho, že treba zrýchliť konania, priorita by mala byť aj stanoviť lehoty," vysvetľuje Kutlíková z vlastnej skúsenosti veci, ktoré by zmenila a uľahčila by tak život aj pozostalým rodinám nehody zo Zochovej.

S čím sa stretla ich rodina? Ako je možné, že vodič šoféroval pod vplyvom znova, aj keď mu zobrali vodičák? Ako sa k nim správal súd a úradníci? S čím sa stretli ako pozostalí tragickej nehody? A sú problémom tresty a prepadnutie auta, ako hovoria politici? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Andreou Kutlíkovou.