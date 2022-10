Šperková: Musíme zvýšiť daň na alkohol, zakázať reklamu a prestať ho predávať aj na pumpách

"Táto nehoda je viditeľná, napíšu o tom médiá a je to strašné, ale v pozadí prebiehajú tragédie aj straty na životoch kvôli alkoholu dennodenne," hovorí Kristína Šperková s organizácie Movendi International, ktorá sa zaoberá rozvojom spoločnosti prostredníctvom prevencie škôd spôsobených alkoholom.



"Škody sú rôzne. Na zdraví. Alkohol spôsobuje 200 rôznych chorôb. Cirhózu pečene, alkohol je aj karcinogén prvej skupiny, čo je napríklad jeden z najzávažnejších faktorov pri vzniku rakoviny prsníka. Potom sú škody ako rôzne úrazy a nehody, ale aj škody na druhých. Škody spôsobené tým ľuďom, ktorí alkohol nepožili.



Napríklad, bohužiaľ, tých päť ľudí na zastávke. Ale aj násilie, násilie v rodinách. Keď sa zníži požívanie alkoholu, automaticky sa znižuje aj násilie na ženách. A potom sú škody aj ekonomické - ľudia, ktorí požívajú alkohol, sú menej produktívni," dodáva Šperková.



"Najefektívnejšie sú celopopulačné opatrenia. Zvýšenie daní na alkohol - čím je drahší alkohol, tým menej ho ľudia pijú. Reklama na alkohol by sa mala úplne odstrániť, to je najlepšie riešenie.

Potom znížiť jeho dostupnosť - či je dostupný na každom rohu, alebo napríklad ešte aj na benzínkach. A potom aj vekový limit - niektoré veci u nás máme, ale nedodržujú sa," vymenúva Šperková opatrenia, ktoré by Slovensko malo okamžite zaviesť.



Aký vážny problém s alkoholom máme na Slovensku? Je táto nehoda len špičkou ľadovca? Aké opatrenia by mala vláda urobiť? V čom je rozdiel medzi Slovenskom a Švédskom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Kristínou Šperkovou z organizácie Movendi International, ktorá sa zaoberá rozvojom spoločnosti prostredníctvom prevencie škôd spôsobených alkoholom.