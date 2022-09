Minister Káčer: Slovenský parlament nie je jediné panoptikum vo svete, nie sme až takí sráči

“Nie je to zamerané voči Slovensku, je to kaskáda opatrení a zrejme ich uplatníme aj my. Nikto nechce zatvoriť hranicu s Maďarskom, to je extrémne opatrenie. Bránime sa takémuto extrémnemu opatreniu, Slovensko si uvedomuje, že voľný pohyb obyvateľov je obrovská hodnota.

Ak to bude nutné, ak nás táto kaskáda k tomu dotlačí, tak to v nejakej forme zavedieme, ale skôr sa prikláňame k miernejším opatreniam,” hovorí minister zahraničných vecí Rastislav Káčer o zatvorených hraniciach s Českom a Rakúskom pre nekontrolovanú nelegálnu migráciu.

“Je mladý, ale nie je prvý mladý štátny tajomník, ktorý na ministerstve zahraničných vecí bude. Zabúdame na to, že v našom systéme je minister a štátny tajomník považovaný za stranícku funkciu. Nie je to odborná nominácia.

Pán Stančík má dobré vzdelanie, všímal som si jeho parlamentný výkon, nebol zlý. Som rád, že budem mať stranícku nomináciu dovnútra, lebo ja straník nie som a potrebujem mať zadné dvierka do politiky otvorené človekom, ktorý z straníckej politiky pochádza.

Mne sa páči ten balans. Strany nemajú pripravených ľudí s dobrým strategickým vzdelaním a praxou. Beriem to aj ako príležitosť, aby sme pomohli, aj u tých ľudí, ktorí majú stranícke ambície a budúcnosť, ako šancu, aby získali praktické skúsenosti.

Ja sa toho nebojím, sám sa cítim dostatočne silný a viem takúto nomináciu uniesť, verím mu a myslím, že to bude fungovať,” vysvetľuje minister Káčer nomináciu zatiaľ najmladšieho štátneho tajomníka v histórii Slovenska Andreja Stančíka.

Ako sa pozerá na vzťahy s Maďarskom? Ako bude Slovensko hlasovať pri pozastavení eurofondov Maďarsku? Ako sa mu zatiaľ funguje v parlamente a vo vláde? A neohrozuje energetická kríza podporu Ukrajiny?