Ekonóm Ódor: Lepšie je skúsiť ľuďom vyargumentovať pravdu, než ich strašiť

"Asi viacerí budú takí, ktorých to vystraší. Ja si myslím, že aj preto je dôležité prichádzať s číslami a vysvetlením, ktoré sú bez vážnejších emócií.

Napriek tomu, že rok bude ťažký, prognóza nehovorí o kolapse. Beriem to tak, že budú nejaké vyjednávacie pozície a pre niektoré krajiny je to väčší problém ako pre iné. Z tohto titulu to beriem viac politicky ako ekonomicky," reaguje viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor na výroky premiéra Eduarda Hegera pre Financial times, že Slovensku hrozí kolaps, ak nedostane miliardy z EÚ.

"Dosť často sa hovorí, že ani centrálne banky by nemali prezrádzať všetky informácie, aby nerobili paniky na trhoch a medzi ľuďmi. Ja myslím, že oveľa lepšie je skúsiť povedať a vyargumentovať pravdu, že čo bude, než strašiť ľudí. Lebo na druhej strane, keď strašíme, vždy sú v tom emócie a ľudia môžu začať panikáriť. A to nikto nechce. Dokonca to ešte zhorší situáciu. My sa snažíme byť realistickí.

V tejto situácii dosť veľa záleží od krokov vlády. Čo by som čakal viac, je vecné zdôvodnenie plánov. Áno, toto ideme robiť, takto budú vyzerať ceny energií, týchto budeme kompenzovať, týchto nie. Nejaký plán, aby si firmy a ľudia vedeli predstaviť, čo nás čaká v ďalšom roku," dodáva Ódor.

"Zatiaľ, aj vzhľadom na politické turbulencie, opäť nevidíme ani základné kroky v oblastiach školstva a zdravotníctva. Aj preto si myslím, že to, čo momentálne najviac potrebujeme, je viac slnka do rozhodovania, aby sme videli, čo sa deje.

Viem si predstaviť, že aj premiér aj minister zdravotníctva myslia vážne niektoré opatrenia, ale nikto ich nevidel. A táto neistota zabíja náladu v spoločnosti. Nikto nevie, čo bude, nikto kompetentný sa nevyjadrí.

Ak to myslia vážne, treba prísť aj s nejakými detailmi plánov. Len ubezpečovať, že všetko zvládneme, je fajn, ale potom zasa hovoriť, že príde kolaps? Veľmi ťažko sa vyznať v tom, čo sa deje," hovorí viceguvernér Ódor.

Aká je prognóza pre Slovensko na budúci rok? Komu by mala vláda adresne pomôcť? Čo by pre nás znamenalo rozpočtové provizórium? A zvládneme blížiacu sa krízu v kombinácii s vysokou infláciou? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s viceguvernérom Národnej banky Slovenska Ľudovítom Ódorom.