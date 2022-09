Bajza z Polemicu: Nechceli sme ohroziť našich fanúšikov, Zóna A koketuje s ultraradikálmi

"Prišlo nám strašne ľúto, že Zóna A začala koketovať s ultraradikálnymi kruhmi. Na naše koncerty špeciálne chodia nielen Slováci, ale aj Latinskoameričania, ktorí tu žijú. Je to globálny hudobný žáner.

A keď prídu nejakí expati, Američania, ktorí môžu byť aj inej farby pleti, a budú tam nejakí ultraradikálni fanúšikovia, nerád by som zažil to, čo v 90. rokoch, že na pankáčskych akciách sa bili pod naším pódiom. A nerád by som upozorňoval, že chlapci prestaňte sa mlátiť.

Organizátor o tom vedel, bol niekoľkokrát upozorňovaný, že nechceme byť s touto kapelou na jednom pódiu minimálne v ten istý deň," hovorí spevák Polemicu Braňo "Bejzo" Bajza o rozhodnutí skupiny nehrať na hodoch spolu so skupinou Zóna A.

"Nebola to sranda. Bol som na kraji, vedel som, že tam je okraj. Ale mám pocit, že som taký okraj na teniske chytil, a potom ma to seklo, stratil som kontrolu nad tým pádom a už som letel priamo na ruku. Mám teraz ruku ako terminátor," hovorí Bajza o páde z pódia na Pohode.

Aké mal Polemic reakcie na to, že nechceli so Zónou A vystupovať na jednom pódiu? Ako sa stalo, že Zóna A sympatizuje s neonacistami? Aký bol pád z pódia na Pohode a ako sa pozerá na SKA scénu dnes? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so spevákom skupiny Polemic Braňom Bajzom.