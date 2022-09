Heger: Kde boli lekári za vlád Smeru? Vtedy boli ticho

"Neviem si to predstaviť. Nebol by to dobrý signál," hovorí premiér Eduard Heger na nápad, že by Tomáš Taraba bol podpredsedom parlamentu.

"Žilinkove výroky o ruskom cintoríne sú veľmi nešťastné. Generálny prokurátor má byť nezávislý, ak reaguje pod vplyvom ruského veľvyslanca, potom sa naozaj zamýšľam nad tým, aká je to nezávislosť. Veľmi nešťastné," hovorí premiér Heger o tom, že Žilinka rieši cintorín v Ladomirovej, hoci ministerstvo obrany tvrdí, že to bola informačná kampaň Ruska.

"Nie je pre mňa dôležité vŕtať sa v jeho minulosti. Mal som s ním pohovor, videl som jeho životopis, rozprávali sme sa o viacerých veciach, ktoré sú pre mňa v tomto volebnom období dôležité, o súdnej reforme. Presvedčil ma a budem vyhodnocovať jeho výsledky," komentuje prepojenia nového ministra spravodlivosti Viliama Karasa na Miroslava Výboha premiér.

Ako sa pozerá na vládnu krízu? Dohodla sa Sme rodina so Smerom na odhlasovaní programu na schôdzi? Čo bude vláda robiť, ak lekári podajú výpovede? A ako sa pozerá na posledné kroky generálneho prokurátora Žilinku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s premiérom Eduardom Hegerom.