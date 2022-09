Minister Hirman: Iné riešenie ako zastropovanie cien nemáme

“Ja už som povedal pred nástupom do funkcie ešte ako analytik, že iné riešenie ako zastropovanie cien za danej situácie nemáme. Jednoducho sa musíme odtrhnúť od trhových cien.



Bohužiaľ, nám mechanizmus tvorby cien energii v Európskej únii - burzový, spotový - zlyhal. Zlyhal našou vinou, myslím celej Európskej únie. Lebo tieto mechanizmy sa jednoducho ukázali ako nefunkčné. Nie sú regulované a kontrolované tak, ako sú tradičné komoditné svetové burzy. Ako v londýnskych burzách a ako chicagská potravinová burza alebo akciové trhy v New Yorku, Londýne a Singapure, a to si treba uvedomiť," hovorí nový minister hospodárstva Karel Hirman.



“Neprišiel som na ministerstvo robiť sudcu medzi Matovičom a Sulíkom. Podnos už má nejaké kontúry. Netvrdil by som, že už je celý postriebrený, ako hovoril pán Sulík, a už vôbec by som si nedovolil tvrdiť, že je na ňom celé menučko. Takže procesy sú v rôznom štádiu rozpracovanosti, niekde začíname dosť na začiatku, niekde sú mantinely dané," dodáva Hirman na otázku, kto má pravdu v tom, či SaS pripravila opatrenia na energetickú krízu alebo nie.



Aké opatrenia chystá? Vyriešili už teplo pre bytové domy? Podal by demisiu, ak by neprešli jeho energetické opatrenia? A čo môžu ľudia očakávať od zastropovania? Pozrite si rozhovory Zuzany Kovačič Hanzelovej s novým ministrom hospodárstva Karlom Hirmanom.